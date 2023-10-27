Al Mayadeen: В районах ударов ВВС США в Сирии нет военных объектов

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Ранним утром, в пятницу, 27 октября, истребители F-16 ВВС США нанесли удары по двум объектам в Сирии, где, по словам главы Пентагона, Ллойда Дж. Остина, находились склады с оружием и боеприпасами. Однако арабские СМИ опровергают эту информацию.
Американские самолеты выпустили по объектам на востоке Сирии шесть ракет. Однако, по данным телеканала, никаких сооружений, относящихся к военной инфраструктуре, в этих районах нет.
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Александр Бойцов