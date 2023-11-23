Al Qahera News: Израиль освободит 39 палестинских женщин и детей

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В рамках гуманитарной паузы, из израильских тюрем освободят 39 палестинских женщин и детей, об этом сообщает Al Qahera News со ссылкой на источник в Египте.
«Гуманитарное перемирие включает в себя освобождение 39 палестинских детей и женщин из израильских тюрем»,- прокомментировали ситуацию на телеканале.
Отмечается, что в период гуманитарной паузы в сектор Газа также въедут сотни грузовиков с гуманитарной, медицинской помощью и топливом.
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Евгения Парфентьева