Al Rabiaa рассказал о судьбе похищенной гражданки России Елизаветы Цурковой

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Иракский телеканал Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой,
В июле в Изариле заявили, что Елизавета Цуркова пропала несколько месяцев назад. По их информации, она удерживается шиитскими группировками в Ираке.
При этом, женщина осудила действия Израиля в секторе Газа, а также призвала семьи заложников движения ХАМАС убедить премьер-министра Беньямина Нетаньяху остановить эту войну.
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«Я туда приехала в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», - рассказала Цуркова о своей работе в Сирии.
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Евгения Парфентьева