Алиев извинился за гибель миротворцев РФ в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным извинился и выразил глубокие соболезнования из-за гибели в Нагорном Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.
«По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», - уточнили в Кремле.
Напомним, в российском Минобороны 20 сентября сообщили, что на территории Нагорного Карабаха под обстрелом оказался автомобиль. На нем передвигались миротворцы РФ. Точное число военнослужащих, которые скончались в результате трагедии, не раскрывается.
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Татьяна Лаврова