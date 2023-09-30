Алиев: Около двух тысяч вынужденных переселенцев вернулись в Нагорный Карабах

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что к настоящему времени в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись около двух тысяч вынужденных переселенцев. К концу нынешнего года их число составит примерно 5,5 тысячи человек.
Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 35 лет назад. В мае 2023 года на переговорах с США премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Карабах является частью Азербайджана. 19 сентября нынешнего года Азербайджан начал военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. После соглашения о прекращении огня, достигнутого при помощи российских миротворцев, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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Александр Бойцов