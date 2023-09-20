Алиев озвучил Блинкену условие по прекращению огня в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция Баку в Нагорном Карабахе будет остановлена только после того, как ВС Армении сложат там оружие. Об этом сообщает администрация азербайджанского лидера.
«Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана также сообщил Блинкену, что его администрация несколько раз пыталась провести диалог с представителями армянского населения, однако те отказывались.
Ранее стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.
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