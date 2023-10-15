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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха.
Агентство Азертадж сообщает, что после церемонии поднятия флага Ильхам Алиев выступил с речью.
Во время поездки по Карабаху Алиев поднимал азербайджанский флаг в Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.
Ранее сообщалось, что миссия ООН совершила вторую поездку после проведения в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий. Ранним утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).Первая поездка в регион была совершена 1 октября.
По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.
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Во время поездки по Карабаху Алиев поднимал азербайджанский флаг в Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.
По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.
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Мария Фирсова