Алиев: В новых конфликтах на Южном Кавказе будет виновата Франция

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Поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если в регионе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — сказал Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, намеченных на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.
Азербайджанское издание АРА, в частности, указывает что решение об отказе в пятисторонних переговорах в формате «два плюс три» (Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС) могло быть принято Баку из-за заявлений Франции о планах поставок вооружений Еревану.
Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.
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