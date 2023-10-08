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Алиев: В новых конфликтах на Южном Кавказе будет виновата Франция

08 октября 2023, 02:15
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если в регионе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — сказал Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, намеченных на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.


Азербайджанское издание АРА, в частности, указывает что решение об отказе в пятисторонних переговорах в формате «два плюс три» (Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС) могло быть принято Баку из-за заявлений Франции о планах поставок вооружений Еревану.

Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.

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#франция
#оружие
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#азербайджан
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На всей территории Израиля введено «особое положение в области безопасности»
08 октября 2023, 01:51

Фото: iStock/Gilnature

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкци, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
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ЦАХАЛ: Армия Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС
08 октября 2023, 01:23

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному центру группировки ХАМАС, отвечавшему за ракетные системы, а также командному посту запрещенного в России «Исламского джихада»*. Об этом представители ЦАХАЛа сообщили в своих социальных сетях.
По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны.

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
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Telegraph: Байден намеревается запросить у Конгресса $100 млрд для Украины
08 октября 2023, 01:01

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Президент США Джо Байден намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, сообщило издание The Telegraph.
Объем этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине. 

Ранее в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Киеву. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, общая сумма доступных средств для использования Соединенными Штатами в качестве помощи для Украины составляет приблизительно семь миллиардов долларов. Он подчеркнул, что около 5,4 миллиарда долларов были выделены благодаря перераспределению ранее выделенных средств для помощи Украине, и ещё около 1,6 миллиарда долларов предназначены для восстановления израсходованных ресурсов.

При этом республиканцы призвали Байдена сформулировать и озвучить американскую стратегию по поддержке Киева. Соответствующее письмо опубликовал на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей возглавляющий его Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).

Его поддержал старший республиканец в таком же комитете Сената Джим Риш, представляющий штат Айдахо. Законодатели в письме выразили беспокойство по поводу того, что администрация главы Белого дома до сих пор четко не сформулировала стратегию по поддержке Украины. Маккол и Риш указали, что обещание Байдна поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется» не является стратегией.

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#украина
#финансирование
#конгресс сша
#джозеф байден
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Fox News: Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах
08 октября 2023, 00:32

Фото: iStock/John_Theodor

Сотни тысяч израильтян призываются в армию, а Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщил специальный корреспондент телеканала Fox News в Иерусалиме Трой Инст.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
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Более 430 жителей Тайваня пострадали из-за тайфун «Коину»
08 октября 2023, 00:06

Фото: iStock/Ig0rZh

По меньшей мере 431 человек обратился за медицинской помощью на Тайване из-за травм, полученных во время тайфуна «Коину», об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.
Он обрушился на южное побережье 5 октября. Порывы ветра достигали 50 м/с. После удара стихии 431 человек обратился в медучреждения с различными травмами, полученными из-за непогоды. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего обращений к службам спасения поступило от жителей городов Тайчжун и Тайнань. Тайфун оставил без электричества 368 тысяч домохозяйств и 3,5 тысячи семей без воды. Сейчас «Коину» движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун.

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Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа немедленно покинуть анклав
07 октября 2023, 23:15

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Жители сектора Газа должны немедленно покинуть территорию анклава, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. Я говорю вам, я обещаю, это произойдет. Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь», — заявил Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Израильский премьер заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
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Израильская армия наносит удары по объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам движения ХАМАС
07 октября 2023, 20:52

Фото: iStock/vadimrysev

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее, на фоне обстрелов со стороны Израиля, одно из подразделений ХАМАС, бригада «Аль-Кассам», сообщила о намерении запустить 150 ракет по Тель-Авиву. 

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. 

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
#оборона
#армия
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В Госдуме оценили предложение Кадырова отменить выборы президента на время СВО
Депутат Останина раскритиковала идею Кадырова об отмене выборов президента
07 октября 2023, 20:31

Фото: iStock/nemchinowa

Депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировали предложение Кадырова об отмене выборов президента в следующем году.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году из-за проведения спецоперации. Вместе с этим он заявил, что можно провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным. 

Так, Хамзаев предложил провести выборы в формате референдума. Он заявил, что такая форма наиболее уместна в условиях проведения СВО.

Останина в свою очередь раскритиковала предложение Кадырова, приведя в пример недавние выборы в региональные органы власти. Она отметила, что СВО никак не повлияла на их проведение, поэтому отмена президентских выборов нецелесообразна.

Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.

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#госдума
#президент
#выборы
#рамзан кадыров
#сво
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Стало известно, когда пройдёт заседание ООН по делу о конфликте в Израиле
Заседание СБ ООН по вопросу эскалации конфликта в Израиле пройдёт 8 октября
07 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, состоится 8 октября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Мероприятие назначено на 22:00 по московскому времени и пройдёт в закрытом формате.

Напомним, что утром, 7 октября, палестинское движение ХАМАС начало осуществлять массированные ракетные удары по территории Израиля. Спустя несколько часов палестинской стороной была объявлена война. 

В результате обстрелов погибли десятки мирных жителей Израиля, более 800 получили ранения. 

Действия палестинцев в Израиле поддержали Сирия и Иран. Евросоюз, США, Украина, Египет и ряд других государств в свою очередь осудили действия ХАМАС. 

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#израиль
#конфликт
#оон
#заседание
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