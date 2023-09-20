Алиев: военным дали указание не подвергать население Карабаха опасности

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что давал четкое поручение вооруженным силам страны не подвергать опасности население Нагорного Карабаха в ходе операции.
Представители Азербайджана потребовали выдать Баку ряд государственных лиц, в число которых вошли военные деятели и политическое руководство. Требование озвучено в качестве условия для открытия гуманитарного коридора на территорию Армении. Официальные лица страны информацию о требовании Баку не подтверждали.
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