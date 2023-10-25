Алиханов ответил Боррелю на слова о польской границе

Фото: kremlin.ru
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о польской границе.
Ответ Боррелю Алиханов опубликовал в своем Telegram-канале.
Согласно Потсдамскому соглашению, заключенным на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу. В 1946 году Кенигсберг стал Калининградом.
Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что «не может позволить Путину иметь российскую армию на польской границе», имея ввиду Калининградскую область.
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«I am deeply sorry to interrupt (перевод: я глубоко извиняюсь, что перебил). Так получилось, мы тут уже с 1945 года», - прокомментировал ситуацию Алиханов.
Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что «не может позволить Путину иметь российскую армию на польской границе», имея ввиду Калининградскую область.
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Евгения Парфентьева