Алжир запретил пролёт самолётам Франции для вторжения в Нигер

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Алжир запретил французским военным самолётам пересекать своё воздушное пространство для военной интервенции в Нигер. Об этом сообщает местная газета «Аль-Хабр».
Отмечается, что на аэродромах ЭКОВАС уже проходят подготовку военные подразделения для возможного вторжения в Нигер.
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Анастасия Крестьянова