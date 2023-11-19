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Украинцы не желают сражаться за свою родину, а мечтают поскорее покинуть ее. К таким выводам пришла американская журналистка Моника Шоуолтер.
Многие СМИ на Западе стали поднимать эту тему после того, как 18 ноября сбежал в Россию украинский летчик. В своем материале для издания American Thinker Шоуолтер пишет, что с начала конфликта огромное количество молодых украинцев покинуло страну, чтобы избежать призыва на военную службу.
Журналистка делает вывод, что отсутствие желания у граждан сражаться за свою страну многое говорит и о самой стране. То, что жители Украины так воспринимают свою родину, возможно, свидетельствует справедливости российских утверждений о том, что Украина является частью России.
Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. Возможно, наступило то самое время, когда киевским властям также следует задуматься о мирном урегулировании конфликта, чтобы сделать образ своей страны более привлекательным, хотя бы в глазах собственных граждан, резюмирует журналистка.
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Журналистка делает вывод, что отсутствие желания у граждан сражаться за свою страну многое говорит и о самой стране. То, что жители Украины так воспринимают свою родину, возможно, свидетельствует справедливости российских утверждений о том, что Украина является частью России.
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Александр Бойцов