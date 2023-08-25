Американист Блохин: Давление властей на Трампа делает его популярнее среди населения

Фото: сайт Кремля
В настоящее время невозможно предсказать, как будет развиваться карьера осуждённого Дональда Трампа, поскольку происходящая ситуация ранее не встречалась в истории США. Об этом «Радио 1» рассказал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности Российской Академии наук, политолог, американист Константин Блохин.
«Ирония всей ситуации заключается в том, что, чем сильнее истеблишмент на него (на Трампа – ред.) давит, тем он популярнее», – заявил эксперт.
По его словам, для граждан США, которые уже скоро станут избирателями президента страны, Трамп выглядит как некая жертва системы, что делает его ещё популярнее в глазах населения.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, у которого есть тюремное фото (магшот).
Напомним, что в отношении Дональда Трампа возбуждено дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Предъявленные обвинения предполагают пожизненное заключение. Однако позднее Трамп договорился об освобождении под залог.
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Анастасия Чинкова