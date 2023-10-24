Американист Блохин: США делают всё, чтобы союз России и Китая крепчал

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Визит президента России Владимира Путина в Китай нанёс Соединенным Штатам Америки большой вред. Об этом заявил американский обозреватель Пол Уизерс.
«США своей внешней политикой делают всё, чтобы консолидировать Россию и Китай на прочной основе. Подобную политику сдерживания Соединённые Штаты проводят в отношении Ирана, Северной Кореи и других стран. Понятно, что это является стимулом для того, чтобы Россия налаживала контакты с Китаем», — отметил американист.
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По словам специалиста, Китаю тоже выгоден союз с Россией. Так он защищается от США.
«Китайцы прекрасно понимают, что если США разберутся с Россией, если им удастся ослабить Россию, то Китай следующий на очереди. Поэтому Америка не оставит Китай в друзьях, ведь сама природа Китая, его экономический рост противоречит американской гегемонии, потому что американцы должны быть номером один наверху иерархии власти, а Китай подрывает всё это», — отметил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова