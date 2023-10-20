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Кремль считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС. Об этом сообщил пресс0-серктарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден в обращении к нации заявил, что ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть «нечто общее». Он также назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды Америке.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский объяснил, что таким образом Байден планирует запугать народ и выманить денег для Украины. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
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Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский объяснил, что таким образом Байден планирует запугать народ и выманить денег для Украины. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Да, Байден сравнил Путина с ХАМАСом, вот такое у Байдена мировоззрение. Он постоянно говорит, что если Путин победит на Украине, то дальше он пойдёт на Прибалтику, на Польшу и доберётся до Америки. Так он пугает американцев и так он выпрашивает деньги для Украины», — сказал Эдуард Лозанский.Эксперт также отметил плачевное состояние действующего лидера, отметив, что по-прежнему никто из народа не видит его на втором президентском сроке.
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Екатерина Шмакова