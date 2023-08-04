Американист Лозанский предрёк гражданскую войну из-за ареста Трампа

Фото: kremlin
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия.
По мнению президента американского университета в Москве, профессора Эдуарда Лозанского, предъявленные обвинения нужны для того, чтобы лишить Трампа права во второй раз избираться на пост президента. Об этом он рассказал «Радио 1».
По мнению американиста, Дональд Трамп уже опережает многих своих оппонентов по рейтингам. Также на ситуацию, а также на общественное мнение влияет ещё и тот факт, что против нынешнего президента Джо Байдена готовят уголовное дело о коррупции в особо крупном размере.
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«Если бы его арестовали, то весь мир убедился бы в том, что его хотят снять с президентской гонки. Конечно, у него хорошие адвокаты, но самое главное – это общественное мнение в Америке. Примерно половина, если не больше, американцев стоят за Трампа. И его арест мог бы привести к гражданской войне, так как большинство сторонников Трампа хорошо вооружены», — заявил Эдуард Лозанский.
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Екатерина Шмакова