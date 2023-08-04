Радио1
Главная / Новости / Политика/ Американист Лозанский предрёк гражданскую войну из-за ареста Трампа

Американист Лозанский предрёк гражданскую войну из-за ареста Трампа

Американист Лозанский заявил, что суд не арестовал Трампа из-за возможной гражданской войны
04 августа 2023, 12:33

Фото: kremlin

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия.
По мнению президента американского университета в Москве, профессора Эдуарда Лозанского, предъявленные обвинения нужны для того, чтобы лишить Трампа права во второй раз избираться на пост президента. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Если бы его арестовали, то весь мир убедился бы в том, что его хотят снять с президентской гонки. Конечно, у него хорошие адвокаты, но самое главное – это общественное мнение в Америке. Примерно половина, если не больше, американцев стоят за Трампа. И его арест мог бы привести к гражданской войне, так как большинство сторонников Трампа хорошо вооружены», — заявил Эдуард Лозанский.

По мнению американиста, Дональд Трамп уже опережает многих своих оппонентов по рейтингам. Также на ситуацию, а также на общественное мнение влияет ещё и тот факт, что против нынешнего президента Джо Байдена готовят уголовное дело о коррупции в особо крупном размере.

Читайте также:

Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет

Выборы в США могут повлиять на завершение конфликта между Россией и Украиной

Политолог Блохин рассказал, возможен ли импичмент Байдена
#арест
#уголовное дональд трамп
#сша
#джозеф байден
Читайте нас в
Кремль не увидел пользы во вмешательстве США в дела Нигера
Песков: Вмешательство нерегиональных стран не поспособствует улучшению ситуации в Нигере
04 августа 2023, 13:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере, внимательно ее отслеживают и выступают за скорейшее возвращение дел в конституционное русло.
Он также выразил убеждение в том, что вмешательство в дела Нигера внешних сил, которые далеки от региона, наверняка не смогут переломить ситуацию в лучшую сторону. Об этом спикер Кремля заявил в ходе брифинга.

Песков также сообщил, что Москва обеспокоена сложившейся в Нигере ситуацией и следит за ее развитием. По его словам, Кремль выступает за возвращение ситуации в конституционное русло в самое ближайшее время. Он также обратил внимание на то, что разрешение ситуации не должно создать угрозу для жизни граждан. 

Читайте также: 

В Кремле отказались на слово верить гарантиям США по зерновой сделке

Песков: Россия делала все, чтобы установить мир на Донбассе

В Кремле оценили перспективу появления общей валюты БРИКС
#москва
#россия
#кремль
#мир
#песков
Читайте нас в
Политолог Дудчак: Польше нравится, что население Украины утилизируется
Политолог Дудчак рассказал о последствиях «пощечины» Моравецкого Зеленскому ответом на вызов посла
04 августа 2023, 13:03

Фото: IStock/masterSergeant

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве.
Однако политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что в ближайшее время в конфликт государств вмешаются США. В интервью «Радио 1» он рассказал, что Вашингтону важно сгладить отношения Польши и Украины.
«Полякам не хочется пропускать украинское зерно через свою территорию, потому что оно даже транзитом имеет шанс остаться там, где наносят удар по фермерам. Но скандал постепенно погасят, чтобы он не превратился во что-то серьёзное, чтобы Украины продолжила выполнять задачи, которые продиктовали в Вашингтоне», — заявил Дудчак.
По словам эксперта, Польша по-прежнему настроена занять территории Украины, они лишь дут подходящего момента.
«Польшу устраивает конфликт на Украине, и их вполне устраивает то, что население Украины утилизируется, что ВСУ теряет людей. Они ждут, когда можно будет без проблем зайти на территорию Украины под видом того, что ВСУ уже неспособны самостоятельно справляться на линии фронта или под видом миротворца, и остаться там навсегда», — заключил собеседник.
Читайте также: 

Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности

Зеленский: с начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе

Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью
#сша
#конфликт
#зерно
#польша
Читайте нас в
На Украине возбудили уголовное дело против президента ФК ЦСКА Гинера
04 августа 2023, 12:49

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На Украине против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Гинеру СБУ предъявила заочное обвинение в том, что он посягал на территориальную целостность Украины. Таким образом, считается, что, будучи владельцем АО «КБАЛ им. Кошкина», Гинер распорядился о бесперебойном обеспечении ВС РФ патронами.

Кроме того, президент ЦСКА также обвиняется в том, что он в 2019 году построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции и подключил их к российским электросетям.

При этом украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА.

Читайте также:

Италия предоставила гражданство российской волейболистке Елене Антроповой

Волгоградская мэрия отозвала судебный иск на Исинбаеву

В Химках избили баскетболиста Никиту Шабалкина


#президент
#обвинение
#вс рф
Читайте нас в
Болтон предупредил США о кошмаре
Болтон предупредил США о кошмаре в случае победы Трампа на выборах 2024-го
04 августа 2023, 12:44

Фото: iStock/rarrarorro

США выйдут из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом заявил бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в интервью телеканалу NewsNation.
По его мнению, страна покинет альянс, в случае прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа. Болтон отметил, что во время своего президентского правления, Трамп неоднократно ставил под угрозу существование блока.

Бывший советник администрации президента США также обратил внимание на то, что при принятии каки-либо решений, Трамп ориентируется на свои интересы и свою выгоду. Болтон назвал достижения политика приписанными, так как изначально, его действия шли вразрез с настоящими намерениями. 

Читайте также: 

Американист Лозанский предрёк гражданскую войну из-за ареста Трампа

В Совфеде сомневаются, что США отправят свои войска на Украину

Лавров предупредил Запад о последствиях «формулы Зеленского»

#сша
#политика
#запад
#трамп
Читайте нас в
Лавров предупредил Запад о последствиях «формулы Зеленского»
Лавров призвал Запад обратить внимание на судьбу русских на Украине
04 августа 2023, 11:57

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны могли бы попросить Владимира Зеленского предъявить, как Киев видит положение русских в своей стране. Об этом он сообщил изданию «Международная жизнь».
Глава ведомства подчеркнул, что западным странам необходимо узнать, каким киевские власти видят положение русских и других национальностей на Украине. 

Лавров указал на усилия Запада «подсветить» украинского лидера на международной арене. Он также добавил, что публичное оглашение реального положения дел позволит понять происходящее другим странам, при определении своих позиций относительно украинского конфликта.  

Министр отметил, что в ходе саммита Россия - Африка, Москва убедилась в заинтересованности ряда стран понять, какие перспективы существуют для решения конфликта на Украине. 

Читайте также: 

В Кремле рассказали о формате участия России в саммите БРИКС

Лавров: В Нигере необходимо восстановить конституционный порядок

В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ
#москва
#россия
#африка
#министр
#мид рф
#лавров
Читайте нас в
Якутия планирует возобновить добычу свинца и цинка
04 августа 2023, 11:50

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

В Якутии планируется возобновить освоение свинцово-цинкового месторождения «Сардана» в Усть-Майском районе. Об этом Интерфакс сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев поручил Министерству промышленности и геологии Якутии провести в районе геологоразведочные работы.

Сообщается, что на месторождении площадью 6,1 кв. км находится 1,9 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца.

В 2021 году лицензию на добычу сырья получило предприятие ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс», который является дочерним предприятием ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). В 2022 году ЯТЭК объявила о продаже дочернего предприятия. В настоящее время сделка оформляется, но лицензия на добычу ещё активна.

Читайте также:

Правоохранители пресекли незаконную добычу нефрита в Бурятии

Президент Уганды предложил России сотрудничество в сфере нефтедобычи

Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото
#якутия
#ископаемые
#промышленность
Читайте нас в
Белоруссия ввела ограничения на вывоз мяса птицы
«Ъ»: Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы
04 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации агентства, причиной запрета экспорта мяса птицы, стала необходимость насыщения внутреннего рынка страны. Отмечается, что прекращение выдачи разрешений на вывоз продукции не распространяется на поставки мяса в Китай. 

Также сообщается, что причиной запрета могло стать распространение вируса птичьего гриппа. Предполагается, что ограничительные меры будут иметь краткосрочный характер и экспорт куриного мяса вскоре возобновится. 

Читайте также: 

ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России

Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие

В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии




#санкции
#птицы
#китай
#экспорт
#белоруссия
#меры
#поставки
Читайте нас в
Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки
04 августа 2023, 11:16

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Кремле опубликовали совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран, участвующих в мирной миссии по Украине.
В заявлении главы государств призывают обеспечить беспрепятственный экспорт зерна и удобрений из России. Кроме того, уточняется, что наблюдается прогресс по гуманитарным сторонам инициативы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл встречу с лидерами стран-участниц миссии во время саммита Россия-Африка. Проект заявления был составлен тогда же и передан представителям ЮАР, которые опубликовали документ в четверг, 3 августа.

Читайте также:

Путин заявил, что готовится соглашение с тремя африканскими странами

Россия опубликует совместное заявление по Украине в пятницу 4 августа

Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки
 
#африка
#заявление
#россия
#юар
Читайте нас в
Моравецкий отвесил «пощечину» Зеленскому ответом на вызов посла
Politico: Моравецкий нанес Зеленскому «пощечину» ответом на вызов посла
04 августа 2023, 10:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве. Об этом пишет издание Politico.
Авторы статьи отметили ухудшение отношений между Киевом и Варшавой в последние месяцы.  

По словам обозревателей, между государствами изначально возник спор по поводу продовольствия, однако, в настоящее время он сдвигается в сторону ягод. Ранее, власти Варшавы продлили действие запрета на вывоз сельскохозяйственных товаров из Украины, так как экспорт продукции противоречит интересам польских аграриев.  

Обострение ситуации произошло после того, как украинский МИД решил вызвать посла Польши. В свою очередь, премьер-министр страны Моравецкий вызвал украинского посла во внешнеполитическое ведомство страны. Тем самым, польский премьер «отвесил пощечину» президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на действия Киева. 

Читайте также: 

Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности

Зеленский: С начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе

Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью


#россия
#экспорт
#мид
#страны
#министр
#киев
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников