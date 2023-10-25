Американист Лозанский призвал Россию к осторожности после необычного предложения США

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Россия получила предложение от США о продолжении диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Доверие потеряно, любой договор с США потом не выполняется. Приведу пример. Во время теракта 11 сентября Россия оказала фундаментальную поддержку США, также благодаря России первая операция в Афганистане прошла очень быстро, после чего Джордж Буш пригласил Путина к себе, встретил его с цветами и оркестром. Он показывал Путина школьникам и говорил, что это новый представитель России, с которым США теперь будут строить новые отношения. Тогда сенаторы, среди которых был и Джо Байден, подписали документ о сотрудничестве с Россией в области культуры, медицины, космоса, там же было и соглашение о противоракетной обороне. Но прошло немного времени и Буш отменил все договоренности, все обещания, все эти документы пошли в мусорку», — напомнил Лозанский.Читайте также:
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