Американист Рогулёв объяснил, почему импичмент Байдену не состоится

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что республиканцы могут объявить импичмент действующему президенту США Джо Байдену, однако она на вряд ли состоится из-за того, что сенат не станет голосовать за процедуру.
«Импичмент Байдену будет объявлен, но не состоится, потому что сенат не проголосует за импичмент», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Рогулев.
Он пояснил, что сейчас в парламенте большинство мест занимают демократы, которые не стаут голосовать против нынешнего лидера.
До этого сообщалось, что ряд республиканцев палаты представителей конгресса США выступили за начало процедуры импичмента президента страны Джо Байдена. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман сообщил, что сейчас собрано достаточно доказательств, чтобы провести процедуру импичмента.
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