Американист Рогулёв усомнился в реализации передачи Украине активов РФ

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что несмотря на принятие конгрессом США проекта по передаче Украине замороженных российских активов эти меры вряд ли будут реализованы.
«Американцы действуют в соответствии со своим правом, им эти международные правила не указ. Поэтому это мало что значит. <…> Это не просто чьи-то частные деньги, а это государственные деньги. Просто передать государственные деньги другому государству — это сделать не вправе никакой конгресс. Принимать они могут, но вряд ли всё это будет сделано. И вряд ли будет поддержано президентом, так как сейчас к этому относятся осторожно», — прокомментировал в беседе с RT Рогулёв.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что хотя комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, у американцев всё равно есть ряд опасений по этому поводу.
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Мелисса Тимофеева