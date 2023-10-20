Американист Васильев заявил о нагнетании военной напряжённости со стороны США

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что США занимаются нагнетанием военной напряжённости по всему миру.
«США берут курс на нагнетание военной напряжённости в мире. Они провоцируют РФ для того, чтобы наша страна тоже провела испытания, а американцы бы приняли ответные меры. Не исключаю, что США готовы к конфронтации по модели октября 1962 года, когда был кубинский ракетный кризис. Сегодня они, может быть, считают, что подобного рода конфронтация будет в их интересах», — прокомментировал в беседе с RT Васильев.
Эксперт считает, что подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ может быть связана и с внутриполитическими целями, а именно запугиванием американцев.
«Каждый следующий шаг по пути эскалации ведёт к сплочению каждого из враждующих блоков. Фактически происходит раздел мира. В одной части - англосаксы и их марионетки, в другой части - свободные страны», — сказал в беседе с «Царьградом» Перла.
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