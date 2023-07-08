Американская конгрессвумен МакКоллум призвала ликвидировать запасы кассетных боеприпасов

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom
«Решение администрации Байдена о передаче кассетных боеприпасов Украине является ненужным, это ужасная ошибка... Являясь решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто в Украину», - прокомментировала ситуацию МакКоллум.По мнению политика, решение о передаче опасных снарядов одной из сторон конфликта подрывает авторитет Вашингтона, а также противоречит его позиции в НАТО.
Ранее депутат бундестага от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер выступил против отправки Киеву кассетных боеприпасов. Он также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать соответствующие заявления о поставках оружия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.
Читайте также:
Кеннеди-младший заявил, что Байден лжет о происходящем на Украине
Читатели Daily Mail раскритиковали решение Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы
Соскин: Позиция США становится все более антиукраинской