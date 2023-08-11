Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев

Фото: iStock/Jon Rehg
Член Палаты представителей США от республиканской партии и штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выразила свое несогласие с предложением выделить дополнительные средства Украине.
«Пока пожилые граждане, получающие фиксированный доход, еле сводят концы с концами из-за инфляции, наш национальный долг достигает $32 триллионов, рекордное количество людей остается бездомными, и более 300 американцев умирают каждый день из-за неэффективной политики Байдена на границе, мы не можем выделять еще $40 млрд Украине», — написала она в Twitter.Грин отреагировала на просьбу президента Байдена к Конгрессу о выделении $13 миллиардов на военную поддержку Киева и $8,5 млрд для помощи Украине и другим странам в экономической и безопасностной сферах.Читайте также:
Немецкий велотурист Мэр посетил Петербург
В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая
Артем Кузьмин