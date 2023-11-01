Американская Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше

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В Пентагоне сообщили, что американская компания Lockheed Martin получила контракт на $83 млн. для артиллерийской подготовки в Польше. Об этом пишет РИА Новости.
«Компании Lockheed Martin присужден контракт на 83 миллиона долларов для проведения продвинутой артиллерийской подготовки», — проинформировали в американском оборонном ведомстве.
Отмечается, что такая подготовка будет осуществляться в Польше до 2027 года.
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