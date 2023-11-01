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Американская Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше

Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше — Пентагон
01 ноября 2023, 01:07
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне сообщили, что американская компания Lockheed Martin получила контракт на $83 млн. для артиллерийской подготовки в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

«Компании Lockheed Martin присужден контракт на 83 миллиона долларов для проведения продвинутой артиллерийской подготовки», — проинформировали в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что такая подготовка будет осуществляться в Польше до 2027 года.

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#эксперт
#подготовка
#компании
#контракт
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Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду
01 ноября 2023, 01:09

Фото: iStock/Anton_Litvintsev

Глава израильского мемориального центра «Яд Ва-шем» Дани Даян на своей странице в соцсети X резко осудил поступок постпреда страны при ООН Гилада Эрдана, который надел жёлтую звезду на заседании Совета безопасности Организации в знак протеста против позиции СБ по конфликту между Израилем и Палестиной.
По словам Даяна, такой поступок позорит и жертв Холокоста, и само еврейское государство, поскольку жёлтая звезда символизирует зависимость евреев «от милости других».

«Сегодня у нас независимая страна и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы надели на лацкан сине-белый флажок Израиля, а не жёлтую нашивку», — отметил Дани Даян.
Напомним, ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев в зале заседаний Совета Безопасности ООН жёлтую звезду, напоминающую ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста.

Гилад Эрдан подчеркнул, что эта звезда будет напоминать о обязательстве защищать себя и сражаться, как символ гордости. Это заявление и действие были сделаны в рамках публичного протеста и выражения позиции Израиля в ООН.

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#израиль
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#оон
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Глава ФБР Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников
01 ноября 2023, 00:50

Фото: iStock/CIL868

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников на территории США. Об этом пишет РИА Новости.
Рэй уверен, что иранская сторона напрямую или с помощью наёмников планировала покушения на высокопоставленных действующих и экс-чиновников Соединённых Штатов.

Кроме того, он назвал Иран самым крупным «государством-спонсором терроризма».

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#сша
#израиль
#иран
#чиновники
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Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
31 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем на фоне ситуации в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Боливии Фредди Мамани.
«Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем», — цитирует агентство слова боливийского политика.

Мамани добавил, что Боливия осуждает агрессивные действия израильской стороны в Газе и уверена, что они угрожают стабильности и миру на международном уровне.

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#политика
#отношения
#удар
#израиль
#сектор газа
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Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа
31 октября 2023, 22:02

Фото: iStock/e-crow

В Армии обороны Израиля подтвердили удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, его цитирует CNN.
«Это трагедия войны», - так Хехт ответил на вопрос журналиста о мирных жителях, погибших в результате израильского удара.  

Он также добавил, что целью ЦАХАЛ был один из командирова ХАМАС, который, по словам Хехта, «прятался за спинами мирных жителей».

Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

При этом, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США признают гибель мирных жителей от рук спонсируемого ими Израиля. Однако, по словам Кирби, израильская сторона старается свести жертвы среди мирного населения к минимуму.

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#армия
#гибель
#удар
#жертвы
#израиль
#хамас
#сектор газа
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Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами
31 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Naeblys

В Белом доме признали, что жертвами ударов Израиля по сектору Газа становятся мирные жители, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
«Я не отрицаю того, что это происходит сейчас. Разумеется, оно происходит. Это - трагедия, однако целью израильских сил не является преднамеренное лишение жизни невинных гражданских лиц. Они пытаются свести эти потери к минимуму», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

При этом, по последним данным Минздрава Палестины, в анклаве погибли более 8500 человек.

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#армия
#израиль
#белый дом
#сша
#погибшие
#сектор газа
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МИД Франции сообщил о двух погибших в секторе Газа французских детях
МИД Франции: в секторе Газа погибли двое французских детей
31 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Двое детей французской национальности погибли в секторе Газа. Об этом сообщает МИД Франции.
Уточняется, что трое французских детей вместе с матерью находились на территории сектора Газа. Двое детей погибли, мать и третий ребёнок получили ранения. 

В МИД уточнили, что на данный момент Франция не может контролировать эту ситуацию, поскольку консульству страны в Иерусалиме пока не удалось выйти с ней на связь. 

В ведомстве вновь потребовали разрешение на выезд из Газы всех иностранцев и, в частности, французов. Страна также настаивает на гуманитарном перемирии, чтобы появилась возможность беспрепятственно доставлять гуманитарные грузы в анклав.

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#франция
#мид
#сектор газа
#погибшие
#дети
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Путин назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области
31 октября 2023, 20:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Об этом сообщает Кремль.
Полномочия бывшего губернатора Олега Кувшинникова, который занимал свой пост 12 лет, прекращены. 

Уточняется, что Кувшинников ранее сообщил о своём намерении досрочно завершить исполнение обязанностей губернатора Вологодской области. В связи с этим, в ходе встречи, Путин принял отставку Кушинникова и назначил врио губернатора Георгия Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. 

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#россия
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#указ
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#георгий филимонов
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Путин проводит встречу с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым
Путин встретился с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым
31 октября 2023, 20:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.
Путин отметил, что Вологодская область является промышленно развитым регионом России. 

Также президент подчеркнул, что правительство учитывает стремление правительства Вологодской области сохранять свою достойную позицию в сфере промышленности и работать на благо региона. 

В ходе встречи Путин подписал указ о назначении врио губератора Вологодской области Георгия Филимонова. Президент выразил надежду, что новый руководитель сохранит и приумножит всё то, что было сделано до него бывшим губернатором Олегом Кувшинниковым, который сложил свои полномочия сегодня, спустя 12 лет пребывания на посту главы региона. 

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#владимир путин
#встреча
#россия
#правительство
#регион
#промышленность
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В Госдепе США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями
31 октября 2023, 20:37

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединенные Штаты Америки готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями, об этом заявил представитель Госдепа США в интервью для «РИА Новости».
«Как публично заявил советник (президента США) по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы вступить в эти дискуссии», - прокомментировал ситуацию неназванных американский чиновник.

Напомним, 17 октября Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

В этот же день США провели испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее испытывали ядерное оружие. Известно, что для устроенного Штатами подземного взрыва были использованы химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

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#ядерное оружие
#сша
#россия
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