Американские аналитики назвали Кот-дИвуар важным партнёром для США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после попытки массированной атаки украинских БПЛА, минувшей ночью, российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению подобных атак в дальнейшем. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.