Американские аналитики назвали Кот-дИвуар важным партнёром для США

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Аналитики Исследовательской службы конгресса США заявили о том, что Кот-дИвуар становится наиболее важным для США партнёром на фоне обостряющейся ситуации в Африке.
«Кот-д'Ивуар — одна из ведущих экономик в Западной Африке и партнёр США в области безопасности, важность которого растёт на фоне исламистских повстанческих движений, военных переворотов и активизации российской деятельности в регионе», — приводит RT заключение аналитиков.
Исследователи подчеркнули, что Кот-д'Ивуар, по сути, придерживается той же позиции по украинскому вопросу, что и США, поскольку голосовал по всем резолюциям Генассамблеи ООН по данному вопросу аналогично американской стороне.
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