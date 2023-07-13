Американские спецслужбы прокомментировали расследование по найденному в Белом доме кокаину

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Спецслужбы США завершили расследование дела о найденном в Белом доме кокаине. Сообщается, что следователи не смогли установить, как вещество оказалось в президентской резиденции.
«Сейчас расследование прекращено ввиду отсутствия улик», — было сказано в опубликованном полицией заявлении.В документе отмечается, что «записей камер видеонаблюдения, которые могли стать источниками улик, не было обнаружено».
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин, найденный в Белом доме, могу принадлежать только Джо Байдену или его сыну Хантеру. По мнению бывшего президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», придут к выводу, что порошок и вовсе был аспирином, а не наркотиками, и неприятная история быстро «сведется к нулю».
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Мария Фирсова