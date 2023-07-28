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США анонсировали поставки ВСУ танков Abrams в сентябре, однако они уже могут находиться на Украине. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Кроме того, в беседе с «Абзацем» Клинцевич сообщил о бесполезности танков. Они не помогут ВСУ, поскольку осенние дожди размоют дороги, и они станут непроходимыми. У Украины остался месяц, но они ничего не успеют сделать, поскольку не имеют сил против новейшего вооружения России, заключил собеседник.
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Анастасия Чинкова