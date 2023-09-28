Американские учёные выяснили, из-за каких овощей можно набрать лишний вес

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ранее многие эксперты уже говорили о том, что Вашингтон начинает открывать новые фронты против РФ после неудачи на Украине. На данный момент идет активизация военных действий на территории Молдавии и на Южном Кавказе. В беседе с Общественной службой новостей Кошкин причислил к этому перечню Грузию.