Американские учёные выяснили, из-за каких овощей можно набрать лишний вес

Фото: istockphoto/robynmac
Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что есть овощи, которые способствуют набору веса.
TimesNewsUK пишет, что горох, кукуруза и картофель содержат много глюкозы. Она легко усваивается организмом, а в избыточном количестве приводит к жировым отложениям.
Учёные выяснили, что люди, употреблявшие много гороха, сладкой кукурузы и картофеля, в среднем набирали 1,5 кг каждые четыре года. Женщины прибавляли вес чаще мужчин. При чём те, кто предпочитал некрахмалистые овощи (брокколи, морковь и шпинат), держали вес в норме.
Картофель, горох и кукуруза имеют высокий гликемический индекс. Постоянное употребление данных продуктов в рационе заставляет сахар в крови резко повышаться, а это тесно связано с набором веса.
Читайте также:
Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения
Американские учёные выяснили, какое количество шагов снизит кровяное давление
В Великобритании женщина дважды заболела раком после солярия
Учёные выяснили, что люди, употреблявшие много гороха, сладкой кукурузы и картофеля, в среднем набирали 1,5 кг каждые четыре года. Женщины прибавляли вес чаще мужчин. При чём те, кто предпочитал некрахмалистые овощи (брокколи, морковь и шпинат), держали вес в норме.
Читайте также:
Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения
Американские учёные выяснили, какое количество шагов снизит кровяное давление
В Великобритании женщина дважды заболела раком после солярия
Мария Фирсова