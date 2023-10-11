Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря

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Согласно сообщению от Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря во вторник.
Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.
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Артем Кузьмин