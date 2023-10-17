Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи

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Стратегический бомбардировщик США B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Напомним, B-52 не впервые привлекается к учениям на Корейском полуострове, однако он никогда не совершал посадку в Южной Корее. Ранее сообщалось, что США планируют отправить в Южную Корею «с визитом» подлодку класса «Огайо», которая способна нести ядерное оружие.
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Екатерина Коршунова