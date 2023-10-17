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Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи

Cтратегический бомбардировщик США B-52 впервые прибыл на базу ВВС Южной Кореи
17 октября 2023, 18:05
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Стратегический бомбардировщик США B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Сообщается, что во время полета истребитель США также провел совместные воздушные учения с истребителями F-35A южнокорейских военно-воздушных сил. После совершения демонстрационного полета американский бомбардировщик B-52 отправился на авиабазу, которая находится в городе Чхончжу.

Напомним, B-52 не впервые привлекается к учениям на Корейском полуострове, однако он никогда не совершал посадку в Южной Корее. Ранее сообщалось, что США планируют отправить в Южную Корею «с визитом» подлодку класса «Огайо», которая способна нести ядерное оружие.

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#сша
#оружие
#учения
#япония
#южная корея
#ядерное оружие
#самолет
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Политолог Ярошенко объяснил выгоду США в палестино-израильском конфликте
17 октября 2023, 18:41

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Алексей Ярошенко заявил, что президенту США Джо Байдену выгоден палестино-израильский конфликт, поскольку при включении Штатов в него напрямую это может помочь нынешнему американскому лидеру остаться в кресле главы государства.
По мнению эксперта, в разгар конфликта при включении в него США напрямую американцы не захотят выбирать нового лидера.

«Американское общество, скорее всего, не захочет выбирать другого президента в разгар конфликта, в котором они напрямую участвуют. Как показывает предыдущий опыт, плохие президенты, даже непопулярные в разгар военного конфликта не отстранялись от власти. Поэтому для Байдена включение в палестино-израильский конфликт очень важно с точки зрения грядущих выборов», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Ярошенко.

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#сша
#конфликт
#израиль
#палестина
#политика
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Канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль
17 октября 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль, чтобы нанести визит солидарности.
Олаф Шольц обсудит с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с Палестиной, пишет Bild.
По словам Шольца, правительство ФРГ и дальше будет оказывать военную поддержку Израилю, эта страна может рассчитывать на Берлин в борьбе с боевиками из движением ХАМАС.
 
«Мы [немцы] поддерживаем Израиль — без каких-либо «если» и «но», — сказал Шольц.
Германия поддерживает все меры, которые необходимы для освобождения почти 200 заложников, которые были захвачены ХАМАС, также Германия готова стать посредником в переговорах.
 
Шольц уточнил, что правительство пытается сделать всё возможное, чтобы остановить ненависть к евреям и подстрекательские демонстрации, которые проходят на улицах городов Германии. Это включает в себя преследование и запрет ассоциаций, замалчивающих или поддерживающих террор ХАМАС.

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#германия
#фрг
#израиль
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Политолог Хазариди назвал российско-киргизские отношения конструктивными
17 октября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолога Александра Хазариди заявил, что связи между Россией и Киргизией сегодня укрепляются, а отношения двух стран можно считать вполне конструктивными.
«Товарооборот вырос, а Россия, вдобавок, является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику, поэтому российско-киргизские отношения можно назвать конструктивными и позитивными для обеих сторон», — приводит RuNews24.ru слова Хазариди.

Он добавил, что наши страны сотрудничают не только в сфере социально-экономической, но и в оборонной. Об этом факте говорит ратификация Киргизией соглашения с Россией о региональной системе ПВО, что свидетельствует о готовности Бишкека сближаться с Москвой.

Президент России Владимир Путин на днях посетил Киргизию, где встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

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#владимир путин
#президент
#отношения
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Орбан после встречи с Путиным призвал к прекращению огня на Украине
17 октября 2023, 17:21

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине призвал прекратить огонь на Украине.
«В Европе все спрашивают одно и то же: может ли быть прекращение огня в Украине? Для Европы, включая Венгрию, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились!» - написал он.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», где и произошла его незапланированная встреча с Орбаном. Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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#владимир путин
#президент
#китай
#встреча
#венгрия
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«Не повторяйте ошибку Украины»: Американец призвал власти США сотрудничать с РФ
Макгрегор: США нужно взять инициативу по прекращению огня в Газе
17 октября 2023, 17:06

Фото: iStock/ffikretow

Власти Соединенных Штатов должны взять инициативу о прекращении огня в секторе Газа, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для American Conservative.
«Хотя это и неприятно правящему политическому классу Вашингтона, администрация (президента США Джо) Байдена должна рассмотреть возможность взять в свои руки инициативу по поддержке прекращения огня, даже если это предполагает сотрудничество с турками, египтянами и русскими для обеспечения доставки гуманитарной помощи», - прокомментировал ситуацию ​Макгрегор. 

Эксперт также отметил, что Вашингтон не должен совершить ту же ошибку, что на Украине. США недооценили военный потенциал РФ, ​и сейчас рискуют сделать то же самое, недооценив мощь альянса мусульманских стран.

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#сша
#сотрудничество
#палестина
#сектор газа
#израиль
#конфликт
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Иордания не примет беженцев из сектора Газа
17 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/3dotsad

Король Иордании Абдалла II сообщил, что страна не будет принимать беженцев из сектора Газа.
Король Иордании Абдалла II сообщил, что страна не может принять беженцев из сектора Газа. Этот вопрос является красной линией для королевства. Комментарий короля приводятся на сайте главы государства.

По словам монарха, он выступает с этим заявлением не только от Иордании, но и от Египта. Проблему следует решать внутри Газы и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, считает Абдалла II. Также он подчеркнул, что не следует навязывать эту проблему другим странам.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке многим странам придётся отказаться от оказания помощи Украине и перенаправить ресурсы Израилю.

Такие предположения делает политолог Данила Гуреев. От поддержки Украины не смогут отказаться только США, сообщает телеканал «360». Ресурсы у США выше, чем у других государств западного блока.

«Когда мы рассматриваем помощь европейскую, то здесь приоритет будет больше отдаваться Израилю в вопросах конфликтности. И здесь украинская помощь со стороны Евросоюза станет в разы меньше», — считает Данила Гуреев.
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#палестина
#сектор газа
#хамас
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Глава разведки Израиля взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС
TI: Глава военной разведки Израиля взял на себя вину за пропущенную атаку ХАМАС
17 октября 2023, 16:45

Фото: iStock/e-crow

Глава военной разведки Израиля Аарон Халива взял на себя вину за пропущенную атаку ХАМАС, сообщает The Times of Israel.
«Управление военной разведки под моим командованием не справилось с тем, чтобы предупредить о террористической атаке, осуществленной ХАМАС. Мы провалились в нашей главной задаче, и, как клава управления военной разведки, я несу полную ответственность за произошедшее», - прокомментировал ситуацию Халива.    

Вчера взял на себя ответственность за допущение атаки боевиков ХАМАС и директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#операции
#хамас
#сектор газа
#палестина
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ООН: В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба
17 октября 2023, 16:17

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

В секторе Газа иссякают запасы хлеба, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН.
«Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии. Работают несколько пекарен. Люди часами выстаивают в очереди за хлебом», - прокомментировали ситуацию представители организации. 

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что гуманитарная ситуация в Газе близка к хаосу и катастрофе, ее невозможно решить за один день. Викторов отметил, что Россия уже занимается с Египтом и Израилем вопросом открытия контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа.

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#хлеб
#сектор газа
#оон
#топливо
#энергетика
#палестина
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Депутат Водолацкий: ПАСЕ стала структурой, работающей по указанию Госдепа
17 октября 2023, 16:13

Фото: istockphoto.com/ingvar shapik

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента РФ…» тем, что эта организация стала просто отрабатывать задачи Госдепа.
«ПАСЕ из организации, которая должна принимать решения, связанные с улучшением пространства на европейских территориях, стала структурой, работающей по указанию Госдепа. Они не являются сегодня самостоятельными, а выполняют функционал одного из рупоров русофобии, которой страдает и сам ЕС, и к этому скатывается сегодня и ООН», — отметил в беседе с RT.

Он назвал резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности» грязным и подлым заказом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая касается сроков президентства Владимира Путина свидетельствует о о деградации Совета Европы.

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#ограничения
#оон
#ес
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