Американский беспилотник приблизился к границе РФ в Чёрном море

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Минобороны РФ сообщает, что нарушения границ не допущено.
БПЛА RQ-4B Global Howk приблизился к границе России в Чёрном море. В воздух был поднят истребитель Су-27 для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ.
При приближении русского самолета беспилотник развернулся, нарушения государственной границы допущено не было.
Ранее неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море. В четверг примерно в 11:16 самолёт пролетал на высоте 900 — 3,2 тысяч метров на скорости 340 км/час. Но через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Сигнал «Режим» вводить не пришлось.
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При приближении русского самолета беспилотник развернулся, нарушения государственной границы допущено не было.
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Мария Фирсова