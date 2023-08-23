Американский экономист раскрыл, в чем Байден недооценил Путина

Фото: kremlin.ru
Глава США Джо Байден недооценил решимость российского лидера Владимира Путина защищать интересы России, заявил экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на своем YouTube-канале.
По мнению Сакса, предшественник Байдена, Барак Обама, осознавал, что давить на Россию нельзя. Нынешний президент США же решить «затянуть» Украину в НАТО, не осознавая, что от Владимира Путина последует ответ.
Сакс отметил, что вступление Киева в НАТО представляет для России потенциальную угрозу. США же хотели получить контроль над Черным морем.
При этом, эксперт отметил, что вести переговоры с Москвой в Вашингтоне не собираются, считая, чо дела Украины и НАТО не касаются Путина.
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«Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена», - прокомментировал ситуацию экономист.
При этом, эксперт отметил, что вести переговоры с Москвой в Вашингтоне не собираются, считая, чо дела Украины и НАТО не касаются Путина.
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Евгения Парфентьева