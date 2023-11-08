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Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не хочет проводить выборы

Эксперт Петро: Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе
08 ноября 2023, 22:23
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы в 2024 году, поскольку не уверен в своей победе, об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в интервью для «РИА Новости».
«Это не в его интересах, поскольку он далеко не уверен в победе», - прокомментировал ситуацию Петро.

По мнению эксперта, в сегодняшней Украине просто невозможно провести справедливые выборы. Большинство политических партий, в особенности оппозиционных, находятся под запретом, все средства массовой информации также полностью сконцентрированы в руках власти.


В то же время, по результатам опроса Киевского международного института социологии рейтинг доверия украинского населения к Владимиру Зеленскому упал на 15 процентов за последние полтора года.

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ЦАХАЛ: ХАМАС потеряло контроль на севером сектора Газа
08 ноября 2023, 21:56

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.
В ЦАХАЛ также заявили, что более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

В настоящий момент наземная операция Израиля в Газе продолжается. При этом, большинство лидеров западного мира призывают стороны к гуманитарному прекращению огня для вывоза из зоны вооруженного конфликта пострадавших и заложников. По последним данным Минздрава Палестины, в Газе уже погибли более десяти тысяч человек.

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#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#хамас
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«Киевско-кишинёвский «рахит»: Медведев высказался о кандидатах в Евросоюз
Медведев: Вступление Украины и Молдавии в ЕС ослабит Евросоюз
08 ноября 2023, 21:37

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом», об этом написал в своём Telegram-канале.
«И вот теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как её там, Молдовы или Молдавии», - прокомментировал ситуацию Медведев.

По мнению политика, «киевско-кишинёвский «рахит» достаточно быстро высосет все соки из Европы, поскольку будет очень сильно зависит от неё финансово. После этого, произойдёт дискредитация евро, а уже после - тотальное ослабление Европейского союза, подытожил Медведев.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. В заявлении Еврокомиссии также указано, что процесс переговоров можно начинать, поскольку Киев и Кишенёв выполнили достаточное количество необходимых реформ на территории своих государств.

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#евро
#политика
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#киев
#переговоры
#дмитрий медведев
#молдова
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Байден и Си Цзиньпин объявят о восстановлении связи между военными ведомствами
Axios: лидеры США и КНР объявят о возобновлении связи по военной линии
08 ноября 2023, 21:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин объявят о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщает портал Axios.
Ранее анонсировалось, что 15 ноября Байден встретит Си Цзиньпина в Сан-Франциско, где они проведут переговоры на полях саммита АТЭС.

Отмечается, что в июне Китай посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, которому не удалось добиться согласия правительства на возобновлении работы каналов между военными ведомствами. 

Однако прибывший несколько месяцев спустя в Вашингтон китайский министр иностранных дел Ван И сообщил, что правительство выражает готовность пойти на такой шаг.

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#сша
#китай
#саммит
#оборона
#министерство
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В Белом доме заявили, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы
08 ноября 2023, 21:26

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Что будет дальше с сектором Газа - должны решить жители Палестины, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга.
«У нас до сих пор нет решения того, как будет управляться Газа. Очевидно, что палестинские власти будут частью этого обсуждения, но мы считаем, что палестинцы должны быть ответственными за свою судьбу и свое будущее», - прокомментировал ситуацию Кирби. 

Напомним, ранее американское издание NYT, со ссылкой на слова лидеров движения ХАМАС, написало, что война между сектором Газа и Израилем была начата для того, чтобы вновь «положить на стол» палестинский вопрос. Лидеры движения также выразили надежду на поддержку со стороны стран арабского мира.

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#сектор газа
#хамас
#палестина
#израиль
#белый дом
#сша
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Путин дал «Газпрому» поручение разработать план по газификации Биробиджана
08 ноября 2023, 20:20

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поручил энергетической компании «Газпром» разработать план по газификации города Биробиджан, соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром» разработать и утвердить планы-графики («дорожные карты») по подключению г. Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», - сообщается в тексте обнародованного документа. 

Отмечается, что точный план необходимо предоставить до 1 ноября 2025 года.

Напомним, в настоящее время «Газпром» ведёт переговоры с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией о сотрудничестве на ближайшие 15 лет.

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#карты
#газпром
#план
#владимир путин
#газификация
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РИА: Требование Еврокомиссии к Киеву уважать другие языки не коснется русского
08 ноября 2023, 19:59

Фото: iStock/makaule

Еврокомиссия не будет обращать внимания на ситуацию с русским языком на Украине при оценке готовности её вступления в Евросоюз, об этом «РИА Новости» сообщил европейский чиновник в Брюсселе, пожелавший остаться анонимным.
«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских (на Украине). Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке выполнения Киевом реформы)», - прокомментировал ситуацию европейский чиновник. 

Он также добавил, что Еврокомиссия обращает гораздо более пристальное внимание на ситуацию с венграми, румынами и болгарами на Украине. Киевским властям было необходимо внедрить несколько реформ, касающихся, в основном, образования. При этом, как отметил чиновник, Украина сделала уже достаточно много шагов в этом направлнеии.

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#украина
#евросоюз
#русский язык
#венгрия
#румыния
#болгария
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Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам
08 ноября 2023, 19:41

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, на встрече с представителями кабмина РФ, поблагодарил Министерство здравоохранения за серьезное отношение к медикам-онкологам.
«Кстати говоря, я сегодня был в Центре Рогачева, с утра с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, председателем правительства РФ) говорили об этом. Хочу поблагодарить Министерство (здравоохранения РФ) за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

Центр Рогачёва, о котором говорит Путин - это Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. В своём профиле он признан крупнейшей клиникой в Европе. 

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#рф
#владимир здравоохранение
#минздрав рф
#онкология
#медики
#правительство
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Президент Штайнмайер призвал немцев с арабскими корнями не поддерживать ХАМАС
08 ноября 2023, 19:36

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи призвал немцев арабского происхождения дистанцироваться от ХАМАС. Об этом он сказал во время круглого стола под названием «Война на Ближнем Востоке: За мирное сосуществование в Германии!».
Он также попросил людей с арабскими корнями не поддерживать антисемитские настроения и не позволять сторонникам радикального палестинского движения себя использовать. Президент призвал сограждан говорить только самим за себя и давать решительный отпор террору.

По словам Штайнмайера, в Германии нет места разжиганию межнациональной, межэтнической и религиозной розни, равно как и призывам к уничтожению какого-либо государства или его граждан. 

Среди гостей в резиденции Бельвю в Берлине были представители еврейских и палестинских общин, а также пережившая Холокост общественный деятель Марго Фридлендер.

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#президент
#германия
#хамас
#фрг
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Путин поручил рассмотреть вопрос о создании упрощённого КПП на границе с Китаем
08 ноября 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин получил до 15 марта 2024 года продумать создание упрощённого пропускного пункта на границе с Китаем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что рассмотрением вопроса будет заниматься правительство РФ, а также власти Забайкальского и Хабаровского краёв. 

По поручению президента, будет рассмотрен вопрос создания упрощённого КПП на границе с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР). 

 Ответственным за доклад назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы вышеупомянутых регионов. Они должны проконтролировать подготовку доклада до 15 марта 2024 года. 

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