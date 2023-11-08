Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не хочет проводить выборы

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы в 2024 году, поскольку не уверен в своей победе, об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в интервью для «РИА Новости».
«Это не в его интересах, поскольку он далеко не уверен в победе», - прокомментировал ситуацию Петро.
По мнению эксперта, в сегодняшней Украине просто невозможно провести справедливые выборы. Большинство политических партий, в особенности оппозиционных, находятся под запретом, все средства массовой информации также полностью сконцентрированы в руках власти.
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