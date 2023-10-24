Американский эксперт назвал следующую страну, с которой развяжут войну США

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Следующим государством, с которым США вступят в вооруженный конфликт, станет Иран, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Мы движемся к войне с Ираном, и пункт назначения в этой войне — Армагеддон», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По мнению эксперта, в устроенную Соединенными Штатами катастрофу будет вовлечен весь ближневосточный регион.
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Евгения Парфентьева