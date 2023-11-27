Американский эсминец подвергся ракетной атаке со стороны Йемена

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Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о запуске двух ракет в сторону эсминца Mason с территории Йемена. Военное судно прибыло на помощь танкеру Central Park, захваченному накануне хуситами в Аденском заливе Аравийского моря.
Эсминец Mason входит в состав ударной авианосной группы «Дуайт Д. Эйзенхауэр». В результате атаки корабль не получил никаких повреждений. В сообщении также указано, что никто из членов экипажа не пострадал.
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Александр Бойцов