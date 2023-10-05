Американский генерал: Байден вырыл себе две ямы на Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки, противостоя России в украинском конфликте. Об этом Ходжес сообщил в интервью Rzeczpospolita.
Ходжес подчеркнул, что отсутствие конкретной цели со стороны США в украинском конфликте приводит к сложностям в проведении политики в отношении Киева.
Читайте также:
Песков считает, что Запад продолжает воевать «до последнего украинца»
В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине
Новости СВО: где ВСУ несут потери, на каком участке атакуют ВС РФ
Екатерина Коршунова