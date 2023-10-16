Американский генерал Болдук раскрыл причину слабости армии США

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Беспрерывные поставки вооружений на Украину настолько истощили арсеналы Соединенных Штатов, что американская армия даже в случае настоятельной необходимости не сможет принять участие в каком-либо другом военном конфликте.
По мнению генерала, Америка просто не способна сейчас обеспечить свою армию возможностью участвовать в нескольких военных конфликтах одновременно даже чисто по логистическим причинам. Это серьезный упрек американским военным, всегда кичившимся своим умением быстро реагировать на кризисные ситуации. Власти США в последние годы думают о чем угодно, но только не о том, как вести и выигрывать войны, с грустью заключил Дон Болдук.
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Александр Бойцов