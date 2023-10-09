Американский генерал Милли оценил риски войны между Россией и США

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Уходящий в отставку американский генерал Марк Милли заявил, что риск боевого столкновения России и США возрастет в ближайшее десятилетие, в интервью для 60 Minutes на CBS.
«Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10–15 лет возрастет», - прокомментировал ситуацию Милли.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины Милли назвал «долгим, трудным и крайне кровавым».
«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - заявил Милли практически год назад. Тогда он также отметил, что Россию практически невозможно победить в вооруженном противостоянии.Читайте также:
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Евгения Парфентьева