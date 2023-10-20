Американский Конгресс отверг запрос Байдена о помощи Украине

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Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин не поддержала запрос президента США Джозефа Байдена о помощи Украине и Израилю, об этом она написала на своей странице в X.
«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», - прокомментировала ситуацию Грин.
Она также отметила, что ожидает от американского лидера решений по вопросу мигрантов и их депортации из Соединенных Штатов. По её мнению, Америка должна заниматься своими внутренними проблемами, а не выделять деньги на иностранные конфликты, которые США «не могут себе позволить».
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