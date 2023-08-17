Американский офицер подсказал Зеленскому путь к сохранению территорий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Украина не сможет одержать победу на фронте, а для того, чтобы не потерять остатки территории, необходимо заморозить конфликт. Таким мнением поделился отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
Он также заявил, что чем дольше США и Украина будут игнорировать реальность, тем больше территорий потеряет страна. Дэвис подчеркнул, что США направили более ста миллиардов долларов на Украину и боле миллиона боеприпасов и ракет, по его мнению, пора признать, что инвестиции не окупились.
Читайте также:
Актер «Клиники» Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости
Саркози назвал идею Украины о возвращении Крыма иллюзией
В МИД Индии объяснили, почему Зеленский не будет участвовать в саммите G20
Анастасия Крестьянова