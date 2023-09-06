Американский политик объяснил, почему «США плевать на народ Украины»

Фото: iStock/lucky-photographer
Соединенные Штаты Америки продолжают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака на своей странице в X.
«Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины», - прокомментировал ситуацию Барака.
Правозащитник неоднократно критиковал ЕС и США за внешнеполитический курс. По словам Бараки, они воспользовались Минскими соглашениями по Донбассу как уловкой для подготовления конфликта с РФ.
Читайте также:
Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
В США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна
Евгения Парфентьева