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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X, что НАТО не переживет конфликт с Россией.
По словам Макгрегора, Североатлантический альянс был создан для защиты Запада, однако при этом организация постоянно расширялась.
Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ. По его мнению, он возможен из-за дружбы РФ и Китая. По мнению военного, укрепление российско-китайских отношений способно пошатнуть глобальную стабильность.
Напомним, экс-сенатор Франц Клинцевич, НАТО ведёт войну против России на территории Украины.
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Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ. По его мнению, он возможен из-за дружбы РФ и Китая. По мнению военного, укрепление российско-китайских отношений способно пошатнуть глобальную стабильность.
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Екатерина Коршунова