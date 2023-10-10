Американский разведчик отреагировал на слова Путина о ядерных испытаниях

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что США необходимо вести себя менее дерзко и пересмотреть свою ядерную политику после слов президента России Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом Риттер написал в статье для Sputnik.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой.
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