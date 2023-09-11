В США назвали Путина лучшим лидером

Фото: сайт Кремля
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер после рассказа президента РФ Владимира Путина о гибели бабушки заявил, что история стоит на стороне российского лидера. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про «Корн Поп». Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!», — говорится в публикации.
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