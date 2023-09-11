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В США назвали Путина лучшим лидером

Американский разведчик Риттер назвал Путина лучшим лидером после его истории
11 сентября 2023, 04:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер после рассказа президента РФ Владимира Путина о гибели бабушки заявил, что история стоит на стороне российского лидера. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про «Корн Поп». Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!», — говорится в публикации.

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#сша
#история
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#лидер
#путин
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Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах
11 сентября 2023, 04:09

Сергей Собянин в своём личном блоге поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал развивать Москву.
«Впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», — отметил Собянин.

По мнению столичного градоначальника, это вполне выполнимая задача, потому что заниматься ею будут «мужественные, талантливые, трудолюбивые москвичи».

Сейчас Собянин получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Следом за ним расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

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#мэр
#выборы
#сергей собянин
#поддержка
#москва
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Глава Нижегородской области Никитин набирает на выборах 82,82% голосов избирателей
11 сентября 2023, 03:50

Фото: официальный сайт Кремля

Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин набирает 82,82% голосов на выборах губернатора после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют обнародованные 11 сентября официальные данные облизбиркома.
Владислав Егоров (КПРФ) набирает 9,67% голосов нижегородских избирателей, Владислав Атмахов (ЛДПР) — 3,08%, Александр Быков («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 1,97% и Илья Померанцев («Гражданская сила») — 1,73%.

Выборы в российских регионах в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц.

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#выборы
#губернаторы
#нижний новгород
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Журналист Кларенберг: Украина находится под угрозой из-за НАТО
11 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/sandsun

Журналист-расследователь Кит Кларенберг заявил, что из-за расширения НАТО существование Украины находится под угрозой.
«Сегодня, когда РФ и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью», — написал Кларенберг в своем материале для Al Mayadeen.

Таким образом журналист прокомментировал слова Джорджа Кеннана — ключевой фигуры в создании НАТО и «архитектора холодной войны». В 1998 году после ратификации США расширения блока Кеннан заявил, что это является трагической ошибкой, и что со стороны Российской Федерации последует мощная реакция.

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#сша
#журналист
#украина
#будущее
#нато
#киев
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АСТВ: В Южно-Сахалинске машину разорвало на части в результате смертельного ДТП
11 сентября 2023, 02:34

Фото: iStock/Anton_Novikov

В Южно-Сахалинске в ночь с 9 на 10 сентября произошло смертельное ДТП, автомобиль столкнулся с фонарным столбом. Об этом сообщает телеканал АСТВ.
Водитель потерял контроль над автомобилем, что привело к аварии. 20-летний молодой человек скончался на месте происшествия, еще два человека получили серьезные травмы.

На данный момент проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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#дтп
#гибель
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Врио губернатора Омской области Хоценко лидирует после обработки всех протоколов
11 сентября 2023, 01:36

Фото: сайт Кремля

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона, набрав 76,33% голосов после обработки 100% протоколов. Это следует из онлайн-данных Центральной избирательной комиссии РФ.
На пост главы Омской области претендуют всего четыре кандидата — Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы, первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин, первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России», депутат заксобрания Омской области Владимир Казанин, а также помощник депутата Госдумы Максим Макаленко (ЛДПР).

Выборы в российских регионах в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц.

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#выборы
#губернаторы
#единый день голосования
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WSJ: Навального могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США
11 сентября 2023, 01:30

Фото: РИА Новости

Алексея Навального* могут включить в многостороннюю сделку по обмену заключенными между США и Россией. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники среди официальных лиц нескольких стран.
По информации издания, также в обмен могут войти бывший морской пехотинец Пол Уилан, отбывающий срок в России, и арестованный в РФ журналист WSJ Эван Гершкович.

Москва, в свою очередь, заинтересована в возвращении в Россию бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного пожизненно.

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Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое


*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ
#москва
#журналист
#фсб
#наказание
#сша
#россия
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Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11 сентября 2023, 00:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. Соответствующая трансляция опубликована на YouTube-канале Forbes Breaking News.
«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», — Байден запнулся и прервал выступление, после чего присутствующие в зале засмеялись.

Американский лидер стал перебивать шпаргалки, заготовленные к выступлению, в попытках разобраться, кто и какие еще вопросы ему должны задать. Спустя время Джо Байден обратился за помощью к персоналу.

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — заявил президент.

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#байден
#джо байден
#сша
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ЦИК России: Андрей Воробьёв набирает почти 84,5% голосов избирателей Подмосковья
11 сентября 2023, 00:11

Фото: Фотобанк Московской области

Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Московской области с 84,49% голосов по итогам обработки 52,38% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в ночь на 11 сентября.
За Воробьёва проголосовали 1 396 170 избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова — 99 010 (5,99%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева — 75 755 (4,58%), а за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 60 465 (3,66%).

Напомним, что с 8 по 12 сентября в Московской области проходили сразу 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

Также жители региона впервые могли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ был предоставлен более чем 445 тыс избирателям.

По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок.

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#андрей воробьёв
#московская область
#губернатор
#цик
#подмосковье
#выборы
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Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,45 млн голосов
10 сентября 2023, 23:46

Фото: сайт Кремля

Действующий столичный градоначальник Сергей Собянин получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Такие данные опубликованы на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.
Общая явка на выборы в Москве составила более 43%, из которых 80% - электронные избиратели.

Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

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#сергей собянин
#мэр
#москва
#выборы
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Достижения.рф