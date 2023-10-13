Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Квентин Тарантино приехал на базу Военно-воздушных сил Израиля. Таким образом он решил выразить израильским военнослужащим свою поддержку.
Двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам всех стран мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Днем произошли столкновения между регулярными войсками Иордании и демонстрантами, поддерживающими Палестину, возле границы с Израилем. Есть опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал Машаль. На этом фоне поддержка Израиля мировыми звездами не выглядит лишней.
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Александр Бойцов