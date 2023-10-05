Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией

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На северо-востоке Сирии реактивный истребитель Вашингтона сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для войск США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Сообщается, что это первый случай, когда США сбили БПЛА своего союзника по НАТО — Турции. По словам представителя министерства обороны Турции, сбитый беспилотник не принадлежал вооруженным силам Турции.
Отмечается, БПЛА был вооружен ракетами «воздух-земля», по этой причине его сочли угрозой для сирийской и американской армии, которые находятся на базе Таль Байдар.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был уничтожен силами ПВО. Беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.
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Отмечается, БПЛА был вооружен ракетами «воздух-земля», по этой причине его сочли угрозой для сирийской и американской армии, которые находятся на базе Таль Байдар.
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Екатерина Коршунова