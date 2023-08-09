Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»

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Руководство Украины является «командой младших школьников», у которой нет никаких шансов победить Россию, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль.
«Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось <...> Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — отметил Табервилль, добавив, что в Вашингтоне команда Байдена совсем не понимает сути и причин украинского конфликта.Это заявление конгрессмен сделал, комментируя результаты опроса американцев телеканалом CNN касательно необходимости поддержки Украины. Согласно этому опросу, 55% жителей США выступают против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Киеву.
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