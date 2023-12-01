Американский сенатор Рэндал Пол оценил возможность Украины вернуть Крым

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Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол заявил, что Украина уже не сможет вернуть контроль над Крымом. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dvie.
Пол подчеркнул, что для Украины единственным шансом добиться вывода российских войск были мирные переговоры. Кроме того, сейчас Украина и США вернулись к положению, в котором находились год назад, отметил республиканец.
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