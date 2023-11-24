Американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

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Власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Российской Федерацией компаний из-за постановления суда. Об этом пишет издание Politico.
По информации издания, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал данный закон после начала проведения спецоперации на территории Украины. В частности, под запретом оказались контракты с компаниями, которые поддерживают связи с РФ и Белоруссией. Также под ограничение попали возможные субсидии таким компаниям и вложения в эти организации финансов из пенсионного фонда. Аналогичные решения были приняты и в некоторых других штатах.
Корреспондент издания уточняет, что штат добровольно приостановил исполнение закона летом этого года. Это случилось после того, подразделение японской компании Kyocera в США смогла добиться вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.
Ранее сообщалось, что аналитик София Ампгкариан заявила, что санкции Запада в отношении РФ не привели к ожидаемым результатам. Она отметила, что для достижения мирного соглашения на Украине необходимо отменить ограничительные меры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак