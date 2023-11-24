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Американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ
24 ноября 2023, 07:11
Фото: istock / Jon Rehg

Фото: istock / Jon Rehg

Власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Российской Федерацией компаний из-за постановления суда. Об этом пишет издание Politico.

По информации издания, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал данный закон после начала проведения спецоперации на территории Украины. В частности, под запретом оказались контракты с компаниями, которые поддерживают связи с РФ и Белоруссией. Также под ограничение попали возможные субсидии таким компаниям и вложения в эти организации финансов из пенсионного фонда. Аналогичные решения были приняты и в некоторых других штатах.

Корреспондент издания уточняет, что штат добровольно приостановил исполнение закона летом этого года. Это случилось после того, подразделение японской компании Kyocera в США смогла добиться вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

Ранее сообщалось, что аналитик София Ампгкариан заявила, что санкции Запада в отношении РФ не привели к ожидаемым результатам. Она отметила, что для достижения мирного соглашения на Украине необходимо отменить ограничительные меры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»
KI: из-за массовой «утечки мозгов» в уровне образования украинцев возник провал
24 ноября 2023, 06:31

Фото: iStock/sandsun

Украина столкнулась с массовым оттоком образованных граждан и провалом в системе образования, отмечает украинское издание Kyiv Independent (KI).
По данным журналистов, многие образованные люди покидают страну, оставив свои дела. Судьба их возвращения остается неясной, что вызывает определенные вопросы. По информации издания, процент образованных граждан среди украинских беженцев превышает средний показатель по стране. В числе уезжающих также значительное количество детей.

Авторы материала утверждают, что Украина столкнулась с долгосрочными последствиями «утечки мозгов», она потеряет значительную часть своего человеческого потенциала на долгие годы. Они считают, что этот отток образованных граждан может вернуть Украину на несколько шагов назад.

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Маск заявил о растущем напряжении в Европе
Миллиардер Маск: градус конфликта в Европе растет с каждым месяцем
24 ноября 2023, 05:34

Фото: istockphoto.com/Zeybart

Илон Маск высказал мнение о возможности гражданской войны в Европе, утверждая, что регион движется в этом направлении с ускоренными темпами. О своих опасениях он написал в социальной сети X.
Маск подчеркнул, что кризисы в Европе продолжают нарастать и эскалировать. Он отметил, что уровень конфликтов растет с каждым годом, а порой и месяцем.

Таким образом, предприниматель отреагировал на комментарий журналиста и политического обозревателя Яна Майлза Чеонга, который подтвердил слова Маска о возможности конфликтов в Европе, упоминая беспорядки в Дублине.

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#сша
#предприниматель
#нефть
#нарушение
#меры
#маска
#ес
#сво
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Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли
Ким Чен Ын назвал запущенный на орбиту Земли спутник «космическим стражем» КНДР
24 ноября 2023, 04:53

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Спутник «Маллиген-1», запущенный 21 ноября на орбиту Земли, был назван космическим стражем Северной Кореи лидером страны Ким Чен Ыном.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), глава республики заявил, что этот спутник будет следить за действиями враждебных сил и военными намерениями.

Он отметил, что успешный запуск спутника стоит рассматривать как важное достижение. Ким Чен Ын назвал это событие великим шагом в обладании разведывательным спутником, описывая его как мощное средство наблюдения.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что наличие разведывательного космического аппарата является неотъемлемым правом на самооборону, которое страна не намерена уступать никаким обстоятельствам.

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#сша
#оружие
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#страны
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#кндр
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С Алекперова и Федуна захотели взыскать убытки в пользу «Открытия»
С Алекперова и Федуна хотят взыскать 9,8 млрд рублей убытков в пользу «Открытия»
24 ноября 2023, 04:18

Фото: iStock/seb_ra

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова запрашивает солидарное возмещение ущерба в размере 9,8 миллиарда рублей от бывших совладельцев, включая Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Это было отражено в заявлении Булатовой, опубликованном на Федресурсе.
Она обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой о взыскании убытков в пользу компании, а также упомянутых четырех связанных с ними организаций: Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест» и АО «Частные Активы».

Сообщение отмечает, что требуется возмещение ущерба в размере 9 753 000 000 рублей. Однако подробности оснований для этих требований, заявленных конкурсным управляющим, пока не раскрываются.

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#законопроект
#взятка
#активы
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Парламент Ливии оценил отношения с Россией
Спикер парламента Салех: отношения РФ и Ливии находятся на самом высоком уровне
24 ноября 2023, 04:06

Фото: istockphoto / rarrarorro

Спикер парламента Ливии Агила Салех подчеркнул, что российско-ливийские отношения находятся на высочайшем уровне. Он отметил, что Россия выступает в поддержку легитимности органов власти, избранных народом Ливии, что делает эти отношения особенно теплыми, так как это проявление уважения к воле ливийцев и дружественное сотрудничество.
Спикер добавил, что подобная поддержка России имеет особое значение для Ливии, помогая закрепить легитимность парламента страны.

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#страны
#поддержка
#вагнер
#чвк
#дроны
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В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
RS: Западу придется отменить санкции для согласия России на мир с Украиной
24 ноября 2023, 03:56

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Аналитик София Ампгкариан высказала мнение, что западные санкции против России не привели к ожидаемым результатам. В своей статье для Responsible Statecraft она отметила, что для достижения мирного соглашения на Украине необходимо отменить ограничительные меры.
Ампгкариан призвала западные страны рассмотреть возможность отказа от санкций против России и ее активов как шаг к проведению переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Она также обратила внимание на меры, принятые Москвой в ответ на санкции, включая оперативные действия Центрального банка России по ограничению свободного перемещения капитала за рубеж и повышение ключевой ставки до 20 процентов.

Ампгкариан отметила, что несмотря на санкции, внешняя торговля России продолжила рост. Она заключила, что меры, примененные против России, можно считать одним из наиболее ярких примеров неудачи санкционной политики.

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#сша
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#страны
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#политолог
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В Германии правительство призвали уйти в отставку
Партия АдГ призвала уйти правительство Германии в отставку
24 ноября 2023, 03:06

Фото: kremlin.ru

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) потребовала отставки правительства Германии и проведения досрочных выборов.
Об этом сообщили через официальный аккаунт партии в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Для двух третей немцев Шольц и его правительство не справляются. Это касается не только канцлера, но и всей коалиции "светофор". Единственный логичный исход — отставка и немедленное проведение досрочных выборов!», — гласит сообщение партии.
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#заморозки
#правительство
#светофор
#вооружение
#сво
#шольц
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Израиль отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС
CNN: Израиль 24 ноября отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС
24 ноября 2023, 02:34

Фото: iStock/graphixchon

Израиль планирует освободить 39 палестинских заключенных в соответствии с договоренностью с палестинским движением ХАМАС в пятницу, 24 ноября, сообщает CNN.
По словам израильского чиновника, среди освобождаемых есть женщины и дети. Планируется их доставить в города на Западном берегу после того, как ХАМАС выпустит группу заложников, которые в настоящее время находятся под их присмотром в секторе Газа.

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#женщины
#турция
#режим
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Путин разрешил российским компаниям выкупить акции «Русского угля»
Президент Путин разрешил российским компаниям сделки с акциями «Русского угля»
24 ноября 2023, 02:18

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил возможность российским компаниям проводить сделки по приобретению акций компании «Русский уголь», принадлежащих кипрским фирмам Claverley Holding Limited и Kilton Overseas Limited. Распоряжение было опубликовано на официальном портале для публикации правовых актов.
Согласно этому документу, «Единая угольная компания РУ» получила разрешение на приобретение 1,03 миллиарда обыкновенных акций от Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — 103 137 обыкновенных акций от Kilton Overseas Limited.

Компаниям также разрешено использовать в качестве залога сто процентов приобретенных ценных бумаг, передав их банку ВТБ.

Кроме того, Путин разрешил передачу компанией «Русский уголь» ста процентов обыкновенных акций компаний «Амурский уголь» и «Краснойрсккрайуголь», а также всех долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и «Омега» в залог ВТБ.

Компания «Русский уголь» осуществляет добычу угля на разрезах в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, поставляя продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт.

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#рынок
#экспорт
#путин
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