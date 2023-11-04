Американский суд временно снял запрет на высказывания для Трампа

Фото: сайт Кремля
Суд в США временно снял ограничения, которые были наложены на экс-президента Дональда Трампа в рамках процесса о пересмотре итогов выборов в США.
Об этом пишет агентство AP. Не так давно издание Politico сообщило, что судья в Вашингтоне Таня Чуткан запретила Трампу словесные нападки на прокуроров, свидетелей, а также сотрудников суда, задействованных в деле о попытках пересмотреть итоги выборов-2020.
Прения по делу пройдут 20 ноября. В окружном суде рассматривают федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов-2020. Один из эпизодов расследования-штурм Капитолия 6 января 2021 года.
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«В пятницу федеральный апелляционный суд временно отменил судебный запрет в отношении Дональда Трампа», - сказано в публикации на сайте агентства.
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Мария Фирсова