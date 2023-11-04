Радио1
Главная / Новости / Политика/ Американский суд временно снял запрет на высказывания для Трампа

Американский суд временно снял запрет на высказывания для Трампа

04 ноября 2023, 08:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Суд в США временно снял ограничения, которые были наложены на экс-президента Дональда Трампа в рамках процесса о пересмотре итогов выборов в США.
Об этом пишет агентство AP. Не так давно издание Politico сообщило, что судья в Вашингтоне Таня Чуткан запретила Трампу словесные нападки на прокуроров, свидетелей, а также сотрудников суда, задействованных в деле о попытках пересмотреть итоги выборов-2020.
«В пятницу федеральный апелляционный суд временно отменил судебный запрет в отношении Дональда Трампа», - сказано в публикации на сайте агентства.

Прения по делу пройдут 20 ноября. В окружном суде рассматривают федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов-2020. Один из эпизодов расследования-штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Читайте также:

Трамп назвал причину молчания СМИ по поводу Украины

Трампа оштрафовали на $10 тысяч за оскорбление сотрудника суда

Аналитик Блохин: «Во всех смертных грехах Трамп винит демократов»
#дональд трамп
#сша
#политика
Читайте нас в
Байден грозит Китаю санкциями из-за вымирающих панголинов
04 ноября 2023, 09:37

Фото: РИА Новости/Сергей Субботин

Президент США Джо Байден обещал спасти от вымирания панголинов.
РИА Новости пишет, что американский президент распорядился добиваться от Китая, в том числе угрожая санкциями, прекращения импорта, а также использования в медицинских целях единственных на планете чешуйчатых млекопитающих.
 
В уведомлении конгрессу Джо Байден написал, что панголинов (их чешуя ценится в традиционной медицине без научных оснований) ловят и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».
 
США планируют принять меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли, чтобы спасти панголинов от вымирания.
 
Байден поручил своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел».
 
Результаты Байден ожидает к концу года. В противном случае он обещает применить к Китаю торговые ограничения.

Читайте также:

Медведев заявил, что враги пытаются уничтожить российскую государственность

Сотрудница госдепа Якуб обвиняет Байдена в причастности к геноциду в Газе

Американский суд временно снял запрет на высказывания для Трампа
#сша
#джо белый дом
#животное
Читайте нас в
Медведев заявил, что враги пытаются уничтожить российскую государственность
04 ноября 2023, 09:17

Фото: сайт Кремля

Враги на протяжении столетий нападали на Россию, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи.
Своё мнение заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в личном Telegram-канале.
 
«Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно», — отметил Медведев, поздравляя россиян с Днем народного единства.
По мнению Дмитрия Медведева, вековая мудрость россиян «не позволяла и позволит злу воцариться на нашей земле».

Ранее Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали статью Медведева в «Российской газете»

Медведев: Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией

«Хрен вам, а не деньги!»: Медведев ответил главе Carlsberg на слова о краже бизнеса

 
#дмитрий медведев
#день народного единства
#россия
Читайте нас в
Сотрудница госдепа Якуб обвиняет Байдена в причастности к геноциду в Газе
04 ноября 2023, 09:02

Фото: iStock/goglik8

Сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в социальной сети X заявила, что президент США Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа.
Об этом пишет портал Axios. Сообщается, что американские дипломаты могут выражать свое недовольство политикой правительства с помощью специальных внутриведомственных заявлений.
 
Якуб отправила письмо для того, чтобы собрать подписи под своим заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфлК тому же раскритиковала меры Вашингтона в социальных сетях.
 
«Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы... Вы причастны к геноциду, президент», - цитирует Axios сообщение Якуб в соцсети X.
После встречи вице-президента США Камалы Харрис с премьером Британии Риши Сунаком, Якуб написала, что Харрис оторвана от реальности. В итоге Сильвия Якуб ограничила доступ к своим сообщениям.

Читайте также:

Генсек «Хезболлы»: скорость поддержки США показала провал и слабость Израиля

Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»

Американский суд временно снял запрет на высказывания для Трампа
#сша
#израиль
#палестина
Читайте нас в
В МИД РФ обещали ответить на переброску F-35 США в Британию
04 ноября 2023, 08:32

Фото: iStock/tupungato

РФ примет необходимые военно-технические меры предосторожности после информации о планируемой переброске в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума. В МИД оценили переброску этих истребителей как «линию усиления военного давления на Россию».
 
В целом деятельность НАТО нацелена на уплотнение учений, повышение их масштаба. В ближайшее время организуется новая серия учений, сказал Грушко, добавив, что это часть политики сдерживания России.
 
Всё это учтут в оперативных планах военного планирования, и во всём, что касается вооружённых сил.

Читайте также:

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

РФ пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ

Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»
#сша
#великобритания
#россия
Читайте нас в
РФ пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ
04 ноября 2023, 08:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ в Скопье в Северной Македонии.
Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.
 
«Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», —сказал он.
Встреча глав МИД ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

Ранее Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине. США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Читайте также:

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»

МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку
#россия
#политика
#новости
Читайте нас в
Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»
04 ноября 2023, 08:01

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Соединённых штатов о сокращении военной помощи Украине с детской игрой «Сорока-белобока».
Об этом Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, напомнив слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Украине будут передавать меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы продлить поддержку «на максимально долгий срок».
 
«Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — отметила Захарова.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины ответственность несёт, в том числе, и Запад.

«Контрнаступление было провалено, и прежде всего, из-за самого же Запада. Союзники Киева были чрезмерно осторожны в поставках новейших технологий и более мощного оружия. Поставок оружия было достаточно для поддержки украинской стороны в конфликте, но недостаточно для того, чтобы одержать победу», — пояснил в беседе Марков.
Читайте также:

Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой

Политолог Марков: Контрнаступление Украины было провалено из-за Запада

Соловьев уволил Сатановского с канала после его слов о Марии Захаровой
#мария захарова
#мид рф
#сша
Читайте нас в
Сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
TMZ: сбитая в феврале Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд
04 ноября 2023, 06:37

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

После автомобильной аварии, случившейся в феврале этого года, велосипедистка решила подать в суд на актера Арнольда Шварценеггера, сообщает TMZ.
Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Женщина, ставшая жертвой наезда со стороны актера, утверждает, что он несет полную ответственность за столкновение.

По ее словам, Шварценеггер двигался с излишне высокой скоростью и не проявил должного внимания. Велосипедистка также подчеркнула, что в результате аварии получила серьезные травмы.

Читайте также:

Шварценеггер признался, что его отец-нацист участвовал в блокаде Ленинграда

Арнольд Шварценеггер на автомобиле сбил велосипедистку

В Чикаго трансгендеры победили на женских велогонках
#столкновение
#женщина
#травмы
#аварии
#инцидент
Читайте нас в
МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку
В МИД РФ заявили, что подход МОК — это сегрегация по национальному признаку
04 ноября 2023, 05:14

Фото: iStock/BalkansCat

Министерство иностранных дел России обвинило Международный олимпийский комитет (МОК) в применении дискриминации на этнической основе. Эту информацию опубликовали на сайте МИД.
В заявлении МИД говорится, что подход МОК к этому вопросу едва ли можно рассматривать иначе, как в форме дискриминации на этнической основе, и поэтому его необходимо пересмотреть в соответствии с нормами международного права, применимыми к спортивной сфере, и в соответствии с духом мирового олимпийского движения.

Министерство также подчеркнуло, что международные спортивные организации должны отказаться от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных команд в Олимпийских играх и следовать букве и принципам, закрепленным в Олимпийской хартии, придерживаясь принципа «спорт вне политики».

Читайте также:

Путин раскрыл, почему Россию так активно исключают из международных организаций

В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля

Лавров: МОК в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность
#спорт
#права
#мид
#путин
#мок
Читайте нас в
В США назвали злейшего врага ВСУ
NI: зима может стать злейшим врагом для ВСУ
04 ноября 2023, 04:48

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Предстоящий зимний период может представлять серьезное испытание для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это мнение выразила Марина Мирон в американском журнале The National Interest.
В частности, она отметила, что некоторые модели беспилотных аппаратов, такие как DJI Mavic, сталкиваются с трудностями при использовании в условиях низких температур, ветра или снегопадов. Кроме того, холодная погода может ограничить мобильность военной техники, повысить риск обморожений и затруднить выполнение разведывательных миссий.

Читайте также:

Минобороны РФ: За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен

В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ сдается в плен, чтобы избежать мясных штурмов

«Разглядеть успехи можно только через лупу»: В США высказались о контрнаступлении ВСУ
#сша
#погода
#минобороны рф
#всу
#солдат
Читайте нас в
Достижения.рф