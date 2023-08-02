Американский трансгендер занял пост в правительстве Украины

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Одним из официальных представителей сил обороны Украины стал трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло, сообщает издание Страна.ua.
«Она ведет новый англоязычный проект сил теробороны «Россия ненавидит правду», нацеленный на аудиторию США и Европы. Его целью обозначено «противодействие российской пропаганде», - прокомментировали ситуацию в издании.
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